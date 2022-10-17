CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа підсумками сьомої хвилі програми "Власна справа" у межах проєкту "єРобота" буде виділено 48,7 млн грн для 212 успішних заявників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Майже на ₴49 мільйонів гарантів видадуть в межах програми "єРобота"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що 212 переможців сьомої хвилі програми "Власна справа" отримають мікрогранти на започаткування та розвиток бізнесу на загальну суму 48,7 млн грн. Загалом уряд вже перерахував отримувачам різних грантових програм майже 200 млн грн.
"Мікрогранти на старт та розвиток бізнесу є найбільш популярною програмою проєкту "єРобота". За результатами семи хвиль цієї програми ми вже маємо 1,7 тисячі переможців, які отримають від держави до 250 тис. грн на реалізацію своїх бізнес-ідей. Через грантові програми ми не лише підтримуємо малий бізнес в нинішній важкий час, ми ще й покращуємо ситуацію на ринку праці - вже визначені переможці програми “Власна справа” в процесі реалізації своїх проектів створять понад 4000 нових робочих місць", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
За даними міністерства, серед 212 переможців сьомої хвилі програми “Власна справа” 58 осіб планують започаткувати чи розвивати проєкти в сфері оптової та роздрібної торгівлі, 47 - у переробній промисловості, 34 - у сфері тимчасового розміщення та організації. Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено понад пів тисячі робочих місць.
Найбільша кількість переможців сьомої хвилі з Львівської (33 особи), Київської (20), Рівненської (18) областей та міста Києва (19 осіб).
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17 10 2022 15:31 МЕДІА
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