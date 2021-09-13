Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

McDonald’s в Україні планує відкрити ресторани ще в трьох обласних центрах

Наша мета протягом декількох років повністю "закрити" всі сателіти Києва. Зараз ми в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь і інші міста
McDonald's планує в найближчому майбутньому відкрити заклади у Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. Також планується відкриття у Маріуполі.
McDonald’s в Україні планує відкрити ресторани ще в трьох обласних центрах Макдональдс
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив директор з розвитку McDonald's Ukraine Віталій Стефурак.
 
"З'являться заклади в Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. І це буде означати, що у всіх обласних центрах уже будуть наші ресторани. Плюс йдемо в великі міста, де ми ще не представлені, наприклад, в Маріуполь", - розповів Стефурак.
 
За його словами, у найближчі кілька років McDonald's має намір відкрити заклади в усіх сателітах столиці.
 
"Наша мета протягом декількох років повністю "закрити" всі сателіти Києва. Зараз ми в Бучі, Броварах, Борисполі, розглядаємо Ірпінь і інші міста", - додав він.
 
Аналогічне завдання, за його словами, ставиться і щодо передмість і міст-сателітів Харкова, Львова, Дніпра і Одеси.
 
"У містах-мільйонниках і сателітах нас цікавлять в першу чергу окремі ділянки, на яких можуть бути розташовані установи з McDrive, з усіма каналами продажів, які зараз в Україні", - пояснив Стефурак.
 
Перший заклад McDonald's в Україні відкрився 24 травня 1997 року Києві. Наразі мережа McDonald's в Україні налічує 104 ресторан у 24 містах.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2021 17:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.