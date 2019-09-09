Медики: у "Феофанії" перебувають 8 звільнених українців

Наразі в лікарні "Феофанія" перебувають восьмеро українців, які 7 вересня повернулися до України з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає.

"Зараз у нас знаходиться 8 людей, які поступили в суботу і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування і ми також їм проводимо певне обстеження… За вихідні дні ми зробили певні обстеження у нас є певні попередні діагнози, для кожного, хто у нас перебуває. Сьогодні буде більш деталізований, більш конкретний діагностичний пошук і, очевидно, сьогодні можливо буде виникати питання про переведення в другі структурні підрозділи вже по напрямку, в якому буде надаватися допомога… Ми не можемо зараз вам говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права… але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування… Працюють наші психотерапевти, психіатри", - заявив на брифінгу головний лікар "Феофанії" Ігоря Семенів, інформує УП.

"Вкрай важких немає. Є дехто в доброму чи задовільному стані, дехто в не зовсім задовільному стані, який буде потребувати більш інтенсивного лікування. Кожен абсолютно в різному стані: хтось важчий, хтось легший. Єдине, що можу сказати, крайнє важких немає", - запевнив лікар.

Після обміну 24 українських моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві, а інших 11 звільнених – до лікарні "Феофанія". За словами лікарів, Станіслава Клиха перевили в спеціалізоване відділення військового госпіталю, бо він потребує спеціалізованої медичної допомоги, а в "Феофанії" по профілю її не могли надати.

Ще у 2016 році, за словами правозахисників, Клих, якого утримували в російському СІЗО, збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Через два роки, у 2018 році, Клиха в РФ переводили в Обласну психіатричну тюремну лікарню в Магнітогорську.

Лікар також розповів, що Олег Сенцов відлучився з медзакладу, але підтримує мобільний зв'язок із завідуючою відділу. Водночас Сенцов попросив допомоги для матері. У лікарні її очікують і готові госпіталізувати для надання меддопомоги.

Роман Сущенко буде обстежуватися амбулаторно.

Таким чином у "Феофанії" перебувають:

Олександр Кольченко,

Володимир Балух,

Микола Карпюк,

Павло Гриб,

Євген Панов,

Артур Панов,

Едем Бекіров,

Микола Сизанович

Нагадаємо, що 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Разом з іншими звільненими Олег Сенцов у суботу поїхав до лікарні "Феофанія", однак залишив її близько 17 години.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території та в анексованому Криму.