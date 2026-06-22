Мер Манчестера вступає в боротьбу за лідерство в Лейбористській партії
Мер міста Манчестер Енді Бернем заявив, що балотуватиметься на посаду лідера Лейбористської партії після оголошення про відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Після заяви Кіра Стармера про відставку мер Великого Манчестера Енді Бернем підтвердив намір взяти участь у виборах нового лідера Лейбористської партії, заявив у коментарі телеканалу Sky News.
Бернем подякував Стармеру за роботу на чолі партії та уряду в непростий для країни період.
"Його рішення знаменує початок перехідного періоду, і важливо, щоб цей процес відбувався впорядковано та відповідально. Я висуну свою кандидатуру в рамках цього процесу", – сказав він.
Політик також окреслив ключові пріоритети, на яких, на його думку, має зосередитися Лейбористська партія.
Серед них – економічне зростання, подолання кризи вартості життя, розвиток державних послуг, житлове будівництво та розширення можливостей для молодого покоління.
Зазанчимо, що у понеділок, 22 червня, премʼєр-міністр Британії оголосив про відставку.