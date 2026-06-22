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Мер Манчестера вступає в боротьбу за лідерство в Лейбористській партії

22 червня 2026, 15:57
Мер Манчестера вступає в боротьбу за лідерство в Лейбористській партії
Він претендуватиме на посаду лідера Лейбористської партії після відставки Кіра Стармера.

Мер міста Манчестер Енді Бернем заявив, що балотуватиметься на посаду лідера Лейбористської партії після оголошення про відставку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Після заяви Кіра Стармера про відставку мер Великого Манчестера Енді Бернем підтвердив намір взяти участь у виборах нового лідера Лейбористської партії, заявив у коментарі телеканалу Sky News.

Бернем подякував Стармеру за роботу на чолі партії та уряду в непростий для країни період.

"Його рішення знаменує початок перехідного періоду, і важливо, щоб цей процес відбувався впорядковано та відповідально. Я висуну свою кандидатуру в рамках цього процесу", – сказав він.

Політик також окреслив ключові пріоритети, на яких, на його думку, має зосередитися Лейбористська партія. 

Серед них – економічне зростання, подолання кризи вартості життя, розвиток державних послуг, житлове будівництво та розширення можливостей для молодого покоління.


Зазанчимо, що у понеділок, 22 червня, премʼєр-міністр Британії оголосив про відставку.

 

вибориВелика Британія

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