Мер Тернополя просить поліцію не штрафувати бізнес після попадання в "червону зону"

"Ми звертаємося в черговий раз до поліції, до контролюючих органів з проханням не складати протоколи стосовно підприємців, не закривати й не припиняти їх діяльність на підставі постанови уряду, яку вважаємо незаконною"

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що місто не буде дотримуватися карантинних обмежень, передбачені "червоної" зони, в яку місто потрапив після оновлення даних МОЗ. Він також попросив поліцію і контролювальні органи не штрафувати бізнес, який може працювати в заборонених умовах.

Про це 7 вересня Надал сказав у відеозверненні, опублікованому у його Facebook, передає РБК - Україна.

За його словами, вчора у місті зібралися перші страйки підприємців, які протестували проти "червоної" зони карантину. Мер заявляє, що понад 80% бюджету Тернополя формується коштом малого і середнього бізнесу.

"Ми звертаємося в черговий раз до поліції, до контролюючих органів з проханням не складати протоколи стосовно підприємців, не закривати й не припиняти їх діяльність на підставі постанови уряду, яку вважаємо незаконною. Тому що, згідно з рішенням Конституційного суду від 28 серпня, визнано, що Кабмін не має права встановлювати такі обмеження", - заявив Надал.

Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.