Мер Тернополя просить поліцію не штрафувати бізнес після попадання в "червону зону"
Про це 7 вересня Надал сказав у відеозверненні, опублікованому у його Facebook, передає РБК - Україна.
За його словами, вчора у місті зібралися перші страйки підприємців, які протестували проти "червоної" зони карантину. Мер заявляє, що понад 80% бюджету Тернополя формується коштом малого і середнього бізнесу.
"Ми звертаємося в черговий раз до поліції, до контролюючих органів з проханням не складати протоколи стосовно підприємців, не закривати й не припиняти їх діяльність на підставі постанови уряду, яку вважаємо незаконною. Тому що, згідно з рішенням Конституційного суду від 28 серпня, визнано, що Кабмін не має права встановлювати такі обмеження", - заявив Надал.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україні 138 068 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Івано-Франківськ подав в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону" карантину
- ВІДЕО Розгін студентів і затримання протестувальників: що відбувається в Білорусі
- ВІДЕО Теракт в Житомирській області: намагалися підірвати потяг з паливом з Білорусі