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Меркель і Байден обговорили Афганістан та домовилися про співпрацю

У цьому контексті Меркель наголосила, що Берлін бачить необхідність гарантувати безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, які співпрацювали з Німеччиною.
Німеччина і США мають намір тісно співпрацювати в питаннях щодо Афганістану - про це в ході телефонної бесіди домовилися лідери двох країн.
Меркель і Байден обговорили Афганістан та домовилися про співпрацю Фото: з вільного доступу
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден під час телефонної розмови в середу, 18 серпня, обговорили ситуацію в Афганістані , передає Укрінформ.
 
"Канцлер і президент домовилися про подальшу тісну співпрацю, в тому числі між бундесвером і американськими силами безпеки в аеропорту Кабула", - розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
 
Як зазначається, лідери двох країн дійшли згоди, що з Афганістану слід "вивезти якомога більше людей, котрі потребують захисту".
 
У цьому контексті Меркель наголосила, що Берлін бачить необхідність гарантувати безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, які співпрацювали з Німеччиною.
 
Канцлер також заявила, що ситуація з евакуацією з Афганістану німецьких громадян і місцевих працівників є вкрай складною.
 

 

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19 08 2021 13:52
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