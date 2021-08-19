ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина і США мають намір тісно співпрацювати в питаннях щодо Афганістану - про це в ході телефонної бесіди домовилися лідери двох країн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меркель і Байден обговорили Афганістан та домовилися про співпрацю
У цьому контексті Меркель наголосила, що Берлін бачить необхідність гарантувати безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, які співпрацювали з Німеччиною.
Фото: з вільного доступу
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден під час телефонної розмови в середу, 18 серпня, обговорили ситуацію в Афганістані , передає Укрінформ.
"Канцлер і президент домовилися про подальшу тісну співпрацю, в тому числі між бундесвером і американськими силами безпеки в аеропорту Кабула", - розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
Як зазначається, лідери двох країн дійшли згоди, що з Афганістану слід "вивезти якомога більше людей, котрі потребують захисту".
У цьому контексті Меркель наголосила, що Берлін бачить необхідність гарантувати безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, які співпрацювали з Німеччиною.
Канцлер також заявила, що ситуація з евакуацією з Афганістану німецьких громадян і місцевих працівників є вкрай складною.
Нагадаємо, що раніше Байден допустив продовження терміну перебування військ США в Афганістані.
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