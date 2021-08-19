Меркель і Байден обговорили Афганістан та домовилися про співпрацю

У цьому контексті Меркель наголосила, що Берлін бачить необхідність гарантувати безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, які співпрацювали з Німеччиною.

Німеччина і США мають намір тісно співпрацювати в питаннях щодо Афганістану - про це в ході телефонної бесіди домовилися лідери двох країн.

, передає Укрінформ Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Джо Байден під час телефонної розмови в середу, 18 серпня, обговорили ситуацію в Афганістані

"Канцлер і президент домовилися про подальшу тісну співпрацю, в тому числі між бундесвером і американськими силами безпеки в аеропорту Кабула", - розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Як зазначається, лідери двох країн дійшли згоди, що з Афганістану слід "вивезти якомога більше людей, котрі потребують захисту".

