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Мешканців деокупованих територій Херсонщини просять евакуюватися на всю зиму

Ольга
Матарикіна
Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб
Мешканців деокупованих територій Херсонщини просять евакуюватися на всю зиму Фото: ru.golos.ua
Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців деокупованих населених пунктів регіону евакуюватися на зимовий період. 
 
Про це повідомив начальник ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
 
"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - зазначив він.
 
Для евакуації треба звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за телефоном 0-800-330951 або у чат-бот у Telegram. При звернені також варто вказати свої гуманітарні потреби.
 
Спеціалісти сформують відповідну заявку і надалі зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації. У зазначений час треба буде прийти на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.
 
В обладміністрації нагадують, що після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачує грошову допомогу у вигляді 2 тис грн для дорослого та 3 тис грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім того, можна подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
 
 
 
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20 09 2022 15:43
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