Мешканців деокупованих територій Херсонщини просять евакуюватися на всю зиму

Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб

Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців деокупованих населених пунктів регіону евакуюватися на зимовий період.

Про це повідомив начальник ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - зазначив він.

Для евакуації треба звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за телефоном 0-800-330951 або у чат-бот у Telegram . При звернені також варто вказати свої гуманітарні потреби.

Спеціалісти сформують відповідну заявку і надалі зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації. У зазначений час треба буде прийти на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.

В обладміністрації нагадують, що після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачує грошову допомогу у вигляді 2 тис грн для дорослого та 3 тис грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім того, можна подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.