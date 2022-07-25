Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України

Корпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес.

Фото:meta

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