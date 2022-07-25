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Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України

Корпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес.
Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України Фото:meta
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
 
Що це буде:
 
- Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
- У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі 1,5 млн доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі про це будуть повідомлені окремо згодом.
 
 
 
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25 07 2022 13:20
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