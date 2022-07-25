НОВИНИКорпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України
Фото:meta
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
Що це буде:
- Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.
- У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі 1,5 млн доларів, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі про це будуть повідомлені окремо згодом.
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