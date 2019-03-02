Мей вирушить в Брюссель з "новими ідеями" угоди про Brexit
Мей пообіцяла повернутися до Брюсселя з новим зобов'язанням і "новими ідеями" для досягнення угоди, повідомляє Bloomberg.
Ця позиція Мей є важливою, оскільки в останні дні міністри з її уряду публічно стверджують, що Brexit може бути перенесений. Міністр міжнародної торгівлі Ліам Фокс вперше відзначив можливість потенційної затримки Brexit.
У четвер міністр закордонних справ Джеремі Хант припустив, що може знадобитися додатковий час для проходження всіх необхідних законів через парламент до того, як Британія вийде з блоку.
Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.
Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
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