"Межигір'я" заборгувало 13,6 млн гривень за електрику

АРМА не підписало контракту про постачання енергії з "ДТЕК Київські електромережі"

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" звернулася до правоохоронних органів у зв'язку з незаконним споживанням електроенергії резиденцією "Межигір'я".

Національний парк урочище "Межигір'я" заборгував 13,6 млн гривень за електроенергію, оскільки Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) протягом 11 місяців не уклало договору про постачання і розподіл електроенергії з жодною з енергопостачальних компаній і не має договору розподілу електричної енергії.

"ДТЕК Київські електромережі" повідомляє, що неодноразово зверталася до АРМА з пропозицією укласти договір на розподіл електричної енергії, зокрема востаннє - 18 грудня 2019 року, однак відповіді не отримала. Тому компанія вирішила обмежити подачу електроенергії на об'єкт за процедурою, передбаченою законодавством. Зробити це не вдалося, оскільки співробітників ДТЕК не допустили на підстанцію "ПС-110 Прибережна", яка розподіляє електроенергію для "Межигір'я", "треті особи в камуфляжі, які представлялися представниками ГО НПУ "Межигір'я", - повідомила прес-служба Компанії "ДТЕК Київські електромережі" .