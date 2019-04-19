"Межигір'я" заборгувало 13,6 млн гривень за електрику
Національний парк урочище "Межигір'я" заборгував 13,6 млн гривень за електроенергію, оскільки Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) протягом 11 місяців не уклало договору про постачання і розподіл електроенергії з жодною з енергопостачальних компаній і не має договору розподілу електричної енергії.
"ДТЕК Київські електромережі" повідомляє, що неодноразово зверталася до АРМА з пропозицією укласти договір на розподіл електричної енергії, зокрема востаннє - 18 грудня 2019 року, однак відповіді не отримала. Тому компанія вирішила обмежити подачу електроенергії на об'єкт за процедурою, передбаченою законодавством. Зробити це не вдалося, оскільки співробітників ДТЕК не допустили на підстанцію "ПС-110 Прибережна", яка розподіляє електроенергію для "Межигір'я", "треті особи в камуфляжі, які представлялися представниками ГО НПУ "Межигір'я", - повідомила прес-служба Компанії "ДТЕК Київські електромережі" .
Усього з 1 січня 2016 року до 8 квітня 2019 року "Межигір'я" самовільно спожило близько 22 млн кВт-год на суму понад 41 млн гривень.
Нагадаємо, в травні 2018 року Печерський районний суд Києва передав президентську резиденцію "Межигір'я" в управління Нацагентства повернення активів.
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