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Micron побудує завод з виробництва чипів
Фото з вільного доступу
Американська транснаціональна корпорація Micron впродовж наступних двох десятиліть витратить до 100 мільярдів доларів на будівництво нового заводу з виробництва комп’ютерних мікросхем у північній частині штату Нью-Йорк.
Про це повідомляє CNBC.
Оголошення про інвестицію в завод було зроблено після ухвалення федерального закону "HIPS and Science Act", який виділяє 52 млрд доларів на заохочення збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.
Зазначається, що ризики, пов’язані з залежністю США від іноземного виробництва комп’ютерних мікросхем, стали очевидними під час пандемії коронавірусу, оскільки тоді проблеми з ланцюгом постачання вплинули на широкий спектр товарів.
Напівпровідники використовуються в різних пристроях, підключених до Інтернету - від мобільних телефонів до автомобілів і медичних пристроїв.
В офісі губернатора Нью-Йорку заявили, що згідно з проведеним дослідженням економічного впливу, завод Micron створить у середньому близько 50 000 робочих місць у штаті на рік протягом перших 31 року його функціонування.
Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість обмеження поставок обладнання для виробництва чипів у Китаї, включно з мікросхемами пам’яті NAND, які виготовляє китайська корпорація YMTC.
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05 10 2022 21:03 МЕДІА
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