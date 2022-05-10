Micron побудує завод з виробництва чипів

Компанія витратить на це близько 100 млрд доларів

Американська транснаціональна корпорація Micron впродовж наступних двох десятиліть витратить до 100 мільярдів доларів на будівництво нового заводу з виробництва комп’ютерних мікросхем у північній частині штату Нью-Йорк.

Про це повідомляє CNBC

Оголошення про інвестицію в завод було зроблено після ухвалення федерального закону "HIPS and Science Act", який виділяє 52 млрд доларів на заохочення збільшення внутрішнього виробництва напівпровідників.

Зазначається, що ризики, пов’язані з залежністю США від іноземного виробництва комп’ютерних мікросхем, стали очевидними під час пандемії коронавірусу, оскільки тоді проблеми з ланцюгом постачання вплинули на широкий спектр товарів.

Напівпровідники використовуються в різних пристроях, підключених до Інтернету - від мобільних телефонів до автомобілів і медичних пристроїв.

В офісі губернатора Нью-Йорку заявили, що згідно з проведеним дослідженням економічного впливу, завод Micron створить у середньому близько 50 000 робочих місць у штаті на рік протягом перших 31 року його функціонування.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість обмеження поставок обладнання для виробництва чипів у Китаї, включно з мікросхемами пам’яті NAND, які виготовляє китайська корпорація YMTC.