Міненерго пропрацьовує сценарії проходження опалювального сезону

Створено оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2022/2023 років

Міністерство енергетики України створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Про це йдеться в наказі міністерства №299 від 5 вересня 2022 року.

Оперативний штаб створено з метою забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів під час проходження ОЗП; оперативного визначення ризиків і загроз порушення безпеки постачання електричної енергії споживачам у випадку можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей та напрацювань відповідних рішень для оперативного реагування.

“Міністерство енергетики продовжує активну підготовку до опалювального сезону, створення оперативного штабу – одна з невід’ємних складових процесу. Цього року з огляду на повномасштабну війну з рф ми пропрацьовуємо різні сценарії проходження ОЗП, підготовка ведеться дуже серйозна”, - зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.