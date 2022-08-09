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Міненерго пропрацьовує сценарії проходження опалювального сезону

Створено оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2022/2023 років
Міненерго пропрацьовує сценарії проходження опалювального сезону Фото: з відкритих джерел

Міністерство енергетики України створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами паливно-енергетичного комплексу осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Про це йдеться в наказі міністерства №299 від 5 вересня 2022 року.

Оперативний штаб створено з метою забезпечення постійного моніторингу основних показників роботи електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів під час проходження ОЗП; оперативного визначення ризиків і загроз порушення безпеки постачання електричної енергії споживачам у випадку можливого дефіциту паливно-енергетичних ресурсів та/або доступних генеруючих потужностей та напрацювань відповідних рішень для оперативного реагування.

“Міністерство енергетики продовжує активну підготовку до опалювального сезону, створення оперативного штабу – одна з невід’ємних складових процесу. Цього року з огляду на повномасштабну війну з рф ми пропрацьовуємо різні сценарії проходження ОЗП, підготовка ведеться дуже серйозна”, - зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Як раніше повідомляв iPress, в Департаменті комунальних послуг та комунального обслуговування Мінірегіону зазначили, що опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла

 

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08 09 2022 14:40
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