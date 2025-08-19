Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія вдарила по нафтопереробних та газових об'єктах Полтавської області – Міненерго

19 серпня 2025, 15:07
росія вдарила по нафтопереробних та газових об'єктах Полтавської області – Міненерго
Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.
У ніч на 19 серпня російські окупанти масовано атакували ракетами та дронами нафтопереробну інфраструктуру та один з об’єктів ГТС у Полтавській області.
 
Про це повідомляє Міненерго.
 
Зазначається, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Міненерго не надало деталей атаки по нафтопереробній інфраструктурі, лише зазначивши, що останні удари по ній були зафіксовані 15 та 21 червня минулого року. 
 
У відомстві додали, що кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.
 
"Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків", - зазначається у повідомленні.
 
Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН зазначає, що атаки росії на компресорні станції можуть потенційно призвести до тимчасового призупинення газовидобутку. Він не виключає повторних атак на об’єкти газотранспортної системи.
 
"Чим більше часу піде на відновлення роботи, тим складніше буде видобувним компаніям. Бо, на відміну від видобутку рідини чи твердих корисних копалин, газ не можна резервувати у сховищі безпосередньо біля місць видобутку. Тому, можливо, доведеться навіть призупиняти видобуток, якщо не вдасться знайти альтернативні маршрути надходження газу до споживачів або сховищ", - зазначив він, додавши, що ремонт атакованих компресорних станцій може тривати від тижня до місяця, залежно від рівня пошкоджень.
 
Рябцев додав, що атаками на компресорні станції рф намагається ускладнити накопичення газу у газосховищах, необхідне для нормального проходження опалювального сезону. Він нагадав, що нещодавно було атаковано компресорну станцію в Одеській області. 

 

