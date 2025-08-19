росія вдарила по нафтопереробних та газових об'єктах Полтавської області – Міненерго

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

У ніч на 19 серпня російські окупанти масовано атакували ракетами та дронами нафтопереробну інфраструктуру та один з об’єктів ГТС у Полтавській області.

Зазначається, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Міненерго не надало деталей атаки по нафтопереробній інфраструктурі, лише зазначивши, що останні удари по ній були зафіксовані 15 та 21 червня минулого року.

У відомстві додали, що кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.