Гібридна війна росії загрожує енергетичній безпеці Європи напередодні зими – Reuters

Диверсифікація та координація будуть ключовими факторами для уникнення потрясінь.

Нещодавній сплеск гібридних дій росії по всій Європі викликав стурбованість урядів континенту, порушивши питання вразливості енергетичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

Про це повідомляє Reuters.

Європейські країни фіксують численні інциденти — порушення повітряного простору, польоти дронів над нафтовими та газовими об’єктами, глушіння навігаційних систем та кібератаки. Деякі дрони, як повідомляють ЗМІ, запускалися з російських танкерів поблизу узбережжя Європи. Хоча останні атаки не зачепили безпосередньо енергетичні об’єкти, континент залишається вразливим через тисячі кілометрів газопроводів, електромереж і морських родовищ.

Експерти зазначають, що попередні атаки рф та контрдії України по енергетичній інфраструктурі створили нестабільність на ринках палива та електроенергії. Це підвищує ризик перебоїв і зростання цін напередодні зими.

НАТО та європейські уряди посилили оборону, зокрема збільшивши військово-морську присутність у Балтійському морі та підтримавши створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС. Однак постійне спостереження за величезною енергетичною мережею залишається практично нереалістичним.

Серед пропонованих заходів — диверсифікація джерел енергії, будівництво резервних систем газопостачання, розвиток відновлюваних джерел та збільшення стратегічних запасів. Фахівці попереджають, що боротьба з гібридними загрозами вимагатиме тісної співпраці урядів і компаній та значних фінансових ресурсів.

"Гібридна війна" рф становить нову небезпеку для Європи, і якщо москва націлиться на енергетичні системи в період пікового навантаження взимку, наслідки можуть бути серйозними для домогосподарств і промисловості, — зазначають експерти.