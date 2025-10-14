Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Гібридна війна росії загрожує енергетичній безпеці Європи напередодні зими – Reuters

14 жовтня 2025, 13:19
Гібридна війна росії загрожує енергетичній безпеці Європи напередодні зими – Reuters
джерело Freepik
Диверсифікація та координація будуть ключовими факторами для уникнення потрясінь.

Нещодавній сплеск гібридних дій росії по всій Європі викликав стурбованість урядів континенту, порушивши питання вразливості енергетичної інфраструктури перед початком опалювального сезону.

Про це повідомляє Reuters.

Європейські країни фіксують численні інциденти — порушення повітряного простору, польоти дронів над нафтовими та газовими об’єктами, глушіння навігаційних систем та кібератаки. Деякі дрони, як повідомляють ЗМІ, запускалися з російських танкерів поблизу узбережжя Європи. Хоча останні атаки не зачепили безпосередньо енергетичні об’єкти, континент залишається вразливим через тисячі кілометрів газопроводів, електромереж і морських родовищ.

Експерти зазначають, що попередні атаки рф та контрдії України по енергетичній інфраструктурі створили нестабільність на ринках палива та електроенергії. Це підвищує ризик перебоїв і зростання цін напередодні зими.

НАТО та європейські уряди посилили оборону, зокрема збільшивши військово-морську присутність у Балтійському морі та підтримавши створення "стіни дронів" вздовж східного кордону ЄС. Однак постійне спостереження за величезною енергетичною мережею залишається практично нереалістичним.

Серед пропонованих заходів — диверсифікація джерел енергії, будівництво резервних систем газопостачання, розвиток відновлюваних джерел та збільшення стратегічних запасів. Фахівці попереджають, що боротьба з гібридними загрозами вимагатиме тісної співпраці урядів і компаній та значних фінансових ресурсів.

"Гібридна війна" рф становить нову небезпеку для Європи, і якщо москва націлиться на енергетичні системи в період пікового навантаження взимку, наслідки можуть бути серйозними для домогосподарств і промисловості, — зазначають експерти.

війнаенергетикадрониЄвросоюзопалювальний сезонросія загроза

Останні матеріали

Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється