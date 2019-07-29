Мінфін: Кожен шостий працездатний українець знаходиться за кордоном
"Вагомим чинником посилення дисбалансів на ринку праці є відтік робочої сили за кордон. Так, за даними Мінсоцполітики, за кордоном знаходиться близько 3,2 млн трудових мігрантів з України (дані за 2018 рік), що становить майже 18% економічно активного населення країни у віці 15-70 років", - йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів.
Нагадаємо, що згідно з даними рекрутингового агентства Personnel Service у 38-мільйонній Польщі працюють близько 1,5 мільйона українців (у кожній п'ятій польській фірмі).
З початку 2018 року Польща спростила умови працевлаштування для українців. Тепер, щоб поїхати працювати до сусідньої держави, не обов'язково мати робочу візу. Достатньо перетнути кордон з біометрикою, а на місці роботодавець подбає про всі документи.
Рівень безробіття в Польщі на рекордно низькому рівні - 3,8%, згідно з методологією ЄС, а економічне зростання коливається близько 5% з 2017 року.
До слова, заробітчани переказали за рік в Україну $11 млрд.
За даними Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби, на постійній основі за кордоном працює 3,2 мільйони громадян України,тимчасово - від 7 до 9 млн осіб.
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