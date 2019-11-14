Мінфін погасив мільярдну заборгованість із зарплат шахтарів

Міністерство фінансів України переказало мільярд гривень для виплати заборгованості із зарплат шахтарів Донбасу, Волині та Львівщини.

Гроші вже надійшли на рахунки державних шахт. Про це повідомили на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського, передає LB.ua.

"Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників. Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом, а забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України", - додав він.

Нагадаємо, що закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям і 1 млрд гривень шахтарям був підписаний Зеленським 9 листопада. У цю суму також увійшли витрати на недопущення відключення шахт від електропостачання.