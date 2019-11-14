БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів України переказало мільярд гривень для виплати заборгованості із зарплат шахтарів Донбасу, Волині та Львівщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін погасив мільярдну заборгованість із зарплат шахтарів
Кошти вже надійшли на рахунки державних шахт
Фото: facebook.com/pavllis
Гроші вже надійшли на рахунки державних шахт. Про це повідомили на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського, передає LB.ua.
"Заборгованість із заробітної плати шахтарям погашено. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників. Люди завжди були і будуть нашим пріоритетом, а забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності України", - додав він.
Нагадаємо, що закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям і 1 млрд гривень шахтарям був підписаний Зеленським 9 листопада. У цю суму також увійшли витрати на недопущення відключення шахт від електропостачання.
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