Мінімальна зарплата з 1 січня зросла до 4723 грн

Водночас прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року - 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати - у липні та грудні

З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата становить 4723 грн. Тобто у порівнянні з груднем 2019 року вона зросла на 550 грн.

Такий її розмір передбачений у держбюджеті на 2020 рік. який ухвалила Верховна Рада, повідомляє "Громадське".

Також з 1 січня збільшується мінімальний розмір оплати праці за 1 годину: 28,31 грн замість 25,13 грн.

Водночас прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року - 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати - у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.

Нова мінімальна зарплата та прожитковий мінімум автоматично підвищать податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які мають спрощену систему оподаткування.

ФОПи першої групи щомісяця повинні будуть платити 1039,06 гривень ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку (разом 1249,26 гривні).

ФОПи другої групи - 1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку (разом 1983,66 гривні на місяць);

ФОПи третьої групи платитимуть ЄСВ (ті ж самі 1039,06 гривні на місяць), а ось розмір єдиного податку залежатиме від доходу (3% доходу, якщо ФОП є платником ПДВ, та 5% - якщо ні).

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