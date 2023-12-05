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Міністерство фінансів США націлилось на російську мережу оборонних закупівель

05 грудня 2023, 20:31
Міністерство фінансів США націлилось на російську мережу оборонних закупівель
Фото: Reuters
Одним із перших "постраждав" бельгійський бізнесмен, який попав під санкції США через продаж військової електроніки росії.

Про це Міністерство фінансів США написало на сайті

Сьогодні відомство оголосило про санкції проти мережі компаній, пов’язаних із бельгійським бізнесменом Гансом Де Гітере, які в обхід санкцій постачали росії електроніку для військової техніки.

В американському Мінфіні заявили, що Ганс Де Гітере багато років займається незаконним експортом технологій військового призначення зі США до Китаю і росії. 

Наприклад, програмованих вентильних матриць – пріоритетних нині для москви напівпровідникових пристроїв.

Де Гітере і пов’язані з ним особи, його брат Том, належить низка компаній в Бельгії, Швеції, Гонконгу, Нідерландах, росії і на Кіпрі. 

Мережа компаній Де Гітере намагалися переправити електроніку до росії через Гонконг і Туреччину.

Серед товарів були інтегральні схеми тієї ж моделі, що й були виявлені в безпілотниках російського виробництва в Україні.

В схемі незаконного постачання електроніки залучені 9 юридичних і 5 фізосіб: росіяни Владімір Кулємеков, Сергєй Скворцов і нідерландка Кімберлі Бун. Проти всіх них США ввели санкції.

США часто оголошують санкції проти тих, хто сприяє військово-промисловому комплексу росії.

Сьогодні це вже друге оголошення США щодо санкцій.

Спочатку США ввели санкції проти компаній і осіб, пов’язаних з лукашенко

 
РосіясанкціїМіністерство фінансів США

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