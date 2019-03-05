Міністр енергетики Австралії похвалив сам себе у Facebook

Люди влаштували своєрідний флешмоб, висміюючи міністра: вони почали писати в коментарях таку ж саму фразу, що й Тейлор

Австралійський депутат, міністр енергетики країни Ангус Тейлор похвалив сам себе в коментарях до відео на своїй сторінці Facebook. Користувачі влаштували флешмоб, аби висміяти політика.

На своїй сторінці у Facebook Тейлор опублікував відео, в якому розповів про відкриття 1 тисячі додаткових паркомісць на залізничних станціях у штаті Новий Південний Уельс. У коментарях до цього відео Тейлор, або той, хто веде його акаунт, написав: Fantastic. Great move. Well done Angus (Фантастика. Відмінний хід. Молодець, Ангус), повідомляє BBC.

Цей коментар швидко видалили, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншот.

У підсумку люди влаштували своєрідний флешмоб, висміюючи міністра: вони почали писати в коментарях таку ж саму фразу, що й Тейлор.

Наразі під цим відео політика вже понад 900 коментарів, більшість з яких однакова - Fantastic. Great move. Well done Angus.

Місцевий журналіст Ентоні Каруана припустив, що Тейлор або хтось з його команди допустили помилку, коли хотіли написати коментар з іншого акаунту.

Офіс міністра поки ніяк не прокоментував цю історію.

Нагадаємо, що компанія Facebook анонсувала глобальний редизайн сайту і додатки, а також запуск месенджера для робочого столу.