Міністр енергетики Австралії похвалив сам себе у Facebook
На своїй сторінці у Facebook Тейлор опублікував відео, в якому розповів про відкриття 1 тисячі додаткових паркомісць на залізничних станціях у штаті Новий Південний Уельс. У коментарях до цього відео Тейлор, або той, хто веде його акаунт, написав: Fantastic. Great move. Well done Angus (Фантастика. Відмінний хід. Молодець, Ангус), повідомляє BBC.
Цей коментар швидко видалили, але користувачі соцмережі встигли зробити скріншот.
У підсумку люди влаштували своєрідний флешмоб, висміюючи міністра: вони почали писати в коментарях таку ж саму фразу, що й Тейлор.
Наразі під цим відео політика вже понад 900 коментарів, більшість з яких однакова - Fantastic. Great move. Well done Angus.
Місцевий журналіст Ентоні Каруана припустив, що Тейлор або хтось з його команди допустили помилку, коли хотіли написати коментар з іншого акаунту.
Офіс міністра поки ніяк не прокоментував цю історію.
Нагадаємо, що компанія Facebook анонсувала глобальний редизайн сайту і додатки, а також запуск месенджера для робочого столу.
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