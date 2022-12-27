Міністр енергетики розповів, чи вимикатимуть світло на Новий рік

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що українці зможуть провести новорічні дні без відключень електропостачання, якщо російсько-окупаційні війська не завдадуть нових ударів по енергосистемі.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини, пише Укрінформ.

За словами Галущенка, поки немає обстрілів, фахівці намагаються зменшити дефіцит у системі та збільшують виробництво електроенергії.

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. Результати цієї роботи можна побачити щогодинно", — підкреслив він.

Утім, ситуація напередодні Нового року чи в день свята може погіршитися в разі нових обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Є таке відчуття, що насправді вони росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди", — зазначив Галущенко.

Нагадаємо, в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. У зв'язку з цим у Києві та ще низці регіонів України запроваджено аварійні відключення світла.