Міністр оборони Хорватії потрапив в ДТП, його госпіталізували

Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич сьогодні отримав серйозні травми через дорожню аварію, ще одна людина загинула.

Про повідомляє Аssociated Рress.

Аварія сталася рано вранці на сході Хорватії.

За кермом автомобіля перебував 44-річний міністр Баножич, він зіткнувся з фургоном. Водій другої машини загинув. Баножич був госпіталізований.

"Ми висловлюємо співчуття родині загиблого", - заявив речник уряду Марко Милич.

За словами Милича, міністр зазнав серйозних травм, але загрози життю немає. В нього забій голови і мозку, він при тямі і перебуває під наглядом лікарів.

Міністерство оборони заявило, що проводиться розслідування для з'ясування всіх обставин аварії.

Нагадаємо, що в кінці жовтня на зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича і глави оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.