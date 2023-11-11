Міністр оборони Хорватії потрапив в ДТП, його госпіталізували
Про повідомляє Аssociated Рress.
Аварія сталася рано вранці на сході Хорватії.
За кермом автомобіля перебував 44-річний міністр Баножич, він зіткнувся з фургоном. Водій другої машини загинув. Баножич був госпіталізований.
"Ми висловлюємо співчуття родині загиблого", - заявив речник уряду Марко Милич.
За словами Милича, міністр зазнав серйозних травм, але загрози життю немає. В нього забій голови і мозку, він при тямі і перебуває під наглядом лікарів.
Міністерство оборони заявило, що проводиться розслідування для з'ясування всіх обставин аварії.
Нагадаємо, що в кінці жовтня на зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича і глави оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.