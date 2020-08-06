Міноборони України очікує постачання 27 апаратів ШВЛ, - санлікар

Моргун зазначив, що триває робота зі створення необхідного запасу медико-санітарного господарського майна, дезінфекційних засобів, необхідних лікарських засобів, тощо для проведення експрес-діагностики та лабораторних обстежень військовослужбовців

"На сьогодні медичну службу забезпечено таким: масками медичними хірургічними - майже 1 млн 250 тис. одиниць, респіраторами класу FFP3 - 60 тис. од., респіраторами класу FFP2 - 33 тис. од., експрес-тестами на COVID-19 - 3 тис. 250 од., захисними окулярами - 1 тис. 400 од., а також очікується постачання 27 апаратів штучної вентиляції легень", - сказав він під час онлайн-брифінгу в понеділок.

Міністерство оборони України очікує постачання 27 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) для лікування військовослужбовців, які хворіють на COVID-19, повідомив головний санітарний лікар Міністерства оборони України Сергій Моргун, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні медичну службу забезпечено таким: масками медичними хірургічними - майже 1 млн 250 тис. одиниць, респіраторами класу FFP3 - 60 тис. од., респіраторами класу FFP2 - 33 тис. од., експрес-тестами на COVID-19 - 3 тис. 250 од., захисними окулярами - 1 тис. 400 од., а також очікується постачання 27 апаратів штучної вентиляції легень", - сказав він під час онлайн-брифінгу в понеділок.

Моргун зазначив, що триває робота зі створення необхідного запасу медико-санітарного господарського майна, дезінфекційних засобів, необхідних лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, костюмів біозахисту, респіраторів, інфрачервоних термометрів, захисних окулярів та іншого майна, необхідного для проведення експрес-діагностики та лабораторних обстежень військовослужбовців.

"Визначено також можливості закладів охорони здоров'я в системі Збройних сил України щодо надання медичної допомоги інфекційним хворим і місця для проведення обсервації, ізоляції військовослужбовців при масовому надходженні хворих на COVID-19 військовослужбовців. Визначено спеціальні санітарні транспортні засоби, шляхи евакуації та особливості евакуаційних заходів при виявленні хворих на COVID-19 військовослужбовців. Проводиться повний комплекс протиепідемічних заходів, зокрема дезінфекційних, проводиться дезінфекція шляхом зрошення двічі на день у місцях загального користування, таких як контрольно-пропускні пункти, туалети, душові, умивальники, пункти харчування тощо", - додав він.

Як повідомлялося, станом на 10:00 8 червня у Збройних силах України хворіє 142 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії у ЗСУ одужали - 143 людини, летальних випадків - чотири. На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебувають 618 осіб.

Нагадаємо, що станом на 9:00 8 червня в Україні зафіксовано 27 462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19