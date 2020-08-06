В Україні зафіксовано 27462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 463 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 8 червня (станом на 9:00) в Україні 27462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 797 летальних, 12195 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

Загалом проведено 431 085 тестувань методом ПЛР. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1150 випадків; Волинська область - 1079 випадків; Дніпропетровська область - 971 випадок; Донецька область - 231 випадок; Житомирська область - 897 випадків; Закарпатська область - 1386 випадків; Запорізька область - 496 випадків; Івано-Франківська область - 1582 випадки; Кіровоградська область - 559 випадків; м. Київ- 3490 випадків; Київська область - 1812 випадків; Львівська область - 2162 випадки; Луганська область - 54 випадки; Миколаївська область - 309 випадків; Одеська область - 1002 випадки; Полтавська область - 274 випадки; Рівненська область - 2071 випадок; Сумська область - 193 випадки; Тернопільська область - 1294 випадки; Харківська область - 1287 випадків; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 518 випадків; Чернівецька область - 3698 випадків; Черкаська область - 469 випадків; Чернігівська область - 299 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 червня 2020 року до Центру надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65687 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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