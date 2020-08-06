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В Україні зафіксовано 27462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 463 нові випадки
За даними ЦГЗ, на 8 червня (станом на 9:00) в Україні 27462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 797 летальних, 12195 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 27462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Львів vs коронавірус"

 Загалом проведено 431 085 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1150 випадків;

Волинська область - 1079 випадків;

Дніпропетровська область - 971 випадок; 

Донецька область - 231 випадок;

Житомирська область - 897 випадків;

Закарпатська область - 1386 випадків;

Запорізька область - 496 випадків;

Івано-Франківська область - 1582 випадки;

Кіровоградська область - 559 випадків;

м. Київ- 3490 випадків;

Київська область - 1812 випадків;

Львівська область - 2162 випадки; 

Луганська область - 54 випадки;

Миколаївська область - 309 випадків;

Одеська область - 1002 випадки;

Полтавська область - 274 випадки;

Рівненська область - 2071 випадок;

Сумська область - 193 випадки;

Тернопільська область - 1294 випадки;

Харківська область - 1287 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 518 випадків;

Чернівецька область - 3698 випадків;

Черкаська область - 469 випадків;

Чернігівська область - 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 червня 2020 року до Центру надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65687 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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08 06 2020 10:45
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