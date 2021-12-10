Мінрегіон: Технічна підготовка регіонів до опалювального сезону - на фінішній прямій

Станом на 11 жовтня підготовка до опалювального сезону в Україні перебуває на фінішній прямій: рівень технічної готовності об’єктів теплового господарства, житлового фонду та об’єктів соціальної сфери становить майже 100%.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

"Незабаром стартує початок опалювального сезону, й підприємства галузі технічно готові до запуску майже на 100%. 8 жовтня у Мінрегіоні було проведено селектор за участю голів ОДА, представників державної виконавчої влади. Обговорювали питання сталого початку та успішного проходження опалювального сезону. Зокрема, акцентували увагу на постачанні природного газу для опалення бюджетних установ за фіксованою ціною. Щодо ситуації, яка склалася на Івано-Франківщині, - вона має бути вирішена терміново. Мають бути підписані типові договори на постачання природного газу для опалення бюджетних установ за фіксованою ціною. І можна буде розпочинати процес теплопостачання", - підкреслила Хоцянівська.

У Мінрегіоні нагадали, що минулого тижня було проведено селекторну нараду з головами міст та очільниками регіонів, НАК "Нафтогаз України", АМУ, АМКУ щодо укладання договорів з підприємствами бюджетної сфери. Очільник міністерства Олексій Чернишов зазначив, що першочерговим завданням Нафтогазу нині є забезпечення своєчасного укладання усіх договорів з бюджетними установами.

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