БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство цифрової трансформації запустило освітні серіали на платформі "Дія.Бізнес" про відкриття власної справи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи
У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня
Фото: mint.net.ua
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграмі.
"Чому слід навчитися, щоб не прогоріти? Навіщо варто ризикувати та залучати творчість? Як працювати зі штатом та виходити з криз? Як знайти гроші та інвестиції? Як побудувати правильний маркетинг? Про все і не тільки - в нових освітніх серіалах про відкриття власної справи у різних сферах: виробництво кераміки, сфера технологій, харчова промисловість", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня.
Усі освітні серіали вже доступні на платформі "Дія. Бізнес".
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27 08 2020 11:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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