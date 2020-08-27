Мінцифри запускає освітні серіали про відкриття власної справи

У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня

Міністерство цифрової трансформації запустило освітні серіали на платформі "Дія.Бізнес" про відкриття власної справи.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба міністерства у Телеграмі.

"Чому слід навчитися, щоб не прогоріти? Навіщо варто ризикувати та залучати творчість? Як працювати зі штатом та виходити з криз? Як знайти гроші та інвестиції? Як побудувати правильний маркетинг? Про все і не тільки - в нових освітніх серіалах про відкриття власної справи у різних сферах: виробництво кераміки, сфера технологій, харчова промисловість", - йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також анонсували публікацію освітнього серіалу про виробництво текстилю 27 серпня.

Усі освітні серіали вже доступні на платформі "Дія. Бізнес".

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