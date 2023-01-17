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Мінцифри запускає сервіс, який сповіщатиме українців, хто переглядає їхні особисті дані

17 січня 2023, 21:50
Мінцифри запускає сервіс, який сповіщатиме українців, хто переглядає їхні особисті дані
Фото: Дія
В Україні незабаром запрацює сервіс, за допомогою якого можна буде дізнатися, хто переглядає особисті дані.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", – написав він.

Чиновник зазначив, що "Трембіта" – це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, вона функціонує з 2020 року. 

"Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в Дії. Без черг та збору купи папірців", – зауважив Федоров.

Раніше повідомлялось, що українці через додаток "Дія" купили військових облігацій на 250 млн гривень.

МінцифраФедоров

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