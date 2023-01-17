Мінцифри запускає сервіс, який сповіщатиме українців, хто переглядає їхні особисті дані

В Україні незабаром запрацює сервіс, за допомогою якого можна буде дізнатися, хто переглядає особисті дані.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", – написав він.

Чиновник зазначив, що "Трембіта" – це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, вона функціонує з 2020 року.

"Завдяки системі ви отримуєте якісні онлайн-послуги в Дії. Без черг та збору купи папірців", – зауважив Федоров.

Раніше повідомлялось, що українці через додаток "Дія" купили військових облігацій на 250 млн гривень.