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Мін’юст направив Зеленському листа для люстрації глави АП Богдана

Міністерство юстиції направило в Адміністрацію президента листа для проведення люстраційної перевірки глави АП Андрія Богдана
Петухов опублікував лист із запитом до АП надати копії трудових книжок новопризначених очільників адміністрації.
Мін’юст направив Зеленському листа для люстрації глави АП Богдана Фото: president.gov.ua

"Сьогодні направляю листа в Адміністрацію Президента України з роз’ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади Глави Адміністрації Президента", — написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці-Facebook, йдеться у "Громадське".

Петухов пояснив, що, згідно з законом, за люстраційну перевірку відповідає суб’єкт призначення посадовця. Тобто в цьому випадку — президент Володимир Зеленський.

"У випадку виявлення факту застосування заборон, передбачених Законом, має звільнити таку особу та надіслати це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр", — зазначив він.

Заступник міністра наголосив, що в разі невиконання закону про люстрацію остаточне рішення щодо чиновника має ухвалити суд.

"І ми не виключаємо такого варіанту", — додав він.

"Це абсолютно звичайна усталена практика Мін’юсту, в якій немає ані краплі політики", — запевнив він.

Щодо Богдана у листі йдеться, що про можливе розповсюдження на нього закону про люстрацію до Мін’юсту звернулися ЗМІ та громадські організації.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський призначив головою АП  Андрія Богдана та заявив, що Богдан не підпадає під люстрацію.

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23 05 2019 18:33
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