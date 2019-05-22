Голова АП про Гройсмана: Нехай іде, колапсу не станеться
"Напевно, він (Гройсман – ред.) живе все ж у парадигмі старої Конституції, коли президент щось подає", – сказав Богдан, повідомляє "Українська правда".
"Ми розуміємо, що є таке бажання від "старих" посадовців, – які ментально старі, а не за віком, – максимально скинути можливі проблеми на президента Зеленського, причому в перші ж дні", – заявив він.
"Але хочу засмутити пана прем'єр-міністра: ніхто плакати не буде, якщо він внесе таке подання, і кінець історії України не трапиться", – додав Богдан.
Новий голова АП нагадав, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, існує принцип неперервності влади.
"Тому не проблема, нехай іде, буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр, будуть в.о. міністрів на своїх місцях. В історії України це було багато разів", – заявив Богдан.
"Ніякого колапсу не станеться. І можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень прем'єр-міністра, якщо він зробить таке публічне самознищення", – додав він.
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент