Міст, що обвалився в Харкові, півтора роки був у аварійному стані
Міст був у аварійному стані не тільки на ділянці, що обвалилася, розповів проректор з наукової роботи інституту Віктор Богомолов, повідомляє "Громадське".
У травні 2018 року йому присвоїли статус "конструкція обмеженої працездатності", тобто аварійна. Міст отримав четверту категорію зношеності з п’яти можливих.
"Серед багатьох виявлених в процесі обстеження дефектів, які були наведені у звіті та укладанні, є значні дефекти ригеля проміжної опори (яка зруйнувалася під час аварії)", - сказав Богомолов.
Нагадаємо, вранці 25 серпня в Харкові обвалилась частина мосту від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин.
В Укравтодорі заявили, що руйнування частини мосту відбулося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.
За фактом обвалу мосту порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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