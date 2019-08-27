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Міст, що обвалився в Харкові, півтора роки був у аварійному стані

"Серед багатьох виявлених в процесі обстеження дефектів, які були наведені у звіті та укладанні, є значні дефекти ригеля проміжної опори (яка зруйнувалася під час аварії)"
У Харківському автодорожньому інституті заявили, що міст, який обвалився в місті, вже півтора роки був у аварійному стані.
Міст, що обвалився в Харкові, півтора роки був у аварійному стані Фото:Нацполіція

Міст був у аварійному стані не тільки на ділянці, що обвалилася, розповів проректор з наукової роботи інституту Віктор Богомолов, повідомляє "Громадське".

У травні 2018 року йому присвоїли статус "конструкція обмеженої працездатності", тобто аварійна. Міст отримав четверту категорію зношеності з п’яти можливих.

"Серед багатьох виявлених в процесі обстеження дефектів, які були наведені у звіті та укладанні, є значні дефекти ригеля проміжної опори (яка зруйнувалася під час аварії)", - сказав Богомолов.

Нагадаємо, вранці 25 серпня в Харкові обвалилась частина мосту від ринку "Лоск" у напрямку селища Пісочин.

В Укравтодорі заявили, що руйнування частини мосту відбулося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.

За фактом обвалу мосту порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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