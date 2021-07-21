Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Містам на Сицилії загрожує банкрутство через витрати на прибирання попелу вулкана Етна

"Ситуація дуже серйозна... З березня на наше місто випало близько 25 тисяч тонн золи", - сказав Альфіо Превітера
Десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.
Містам на Сицилії загрожує банкрутство через витрати на прибирання попелу вулкана Етна Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Італійський уряд цього тижня виділив 5 мільйонів євро на компенсацію декільком населеним пунктам, які вже не можуть заплатити за очищення від вулканічного попелу. Вартість робіт може досягати понад 1 мільйон євро при кожному виверженні.

"Ситуація дуже серйозна. Вулиці, площі, дахи, балкони, машини - все в золі. З березня на наше місто випало близько 25 тисяч тонн золи. Люди використовують парасольки в якості захисту", - сказав Альфіо Превітера, член ради міста Джарре, одного з найбільш постраждалих від попелу Етни.

Згідно з італійським законодавством, зола вважається особливим сміттям, що збільшує вартість її утилізації приблизно до 20 євро за кубічний метр.

"З кожним виверженням Етна викидає від десятків тисяч до 200 тисяч кубометрів попелу. Це серйозна проблема для муніципалітетів", - каже Борис Бенці, вулканолог з Національного інституту геофізики в Катанії.

Місцеві жителі розповідають, що дахи від попелу необхідно чистити регулярно, а одне таке прибирання коштує 300-400 євро.

Нагадаємо, що на Сицилії відновилося виверження вулкану Етна. Останній сплеск активності вулкану почався у лютому 2021 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 07 2021 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.