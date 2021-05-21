CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа італійській Сицилії відновилося виверження вулкану Етна, який є найвищим у Європі активним вулканом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сицилії відновилося виверження вулкану Етна
Останній сплеск активності вулкану почався у лютому 2021 року
Фото: gettyimages.com
В ніч на 21 травня з кратеру вулкану вивергся потік лави та хмара диму висотою близько кілометра, повідомляє "Європейська правда". Попіл долітав до прилеглого міста Катанія, але аеропорт міста, на відміну від попередніх вивержень, вирішили не закривати.
Попіл зачепив також низку дрібних містечок і сіл на південних схилах Етни.
Останній сплеск активності вулкану почався у лютому 2021 року, відтоді виверження повторюються регулярно з невеликими перервами.
Нагадаємо, що у грудні 2020 року на Сицилії почалося виверження найвищого вулкана Європи - Етна.
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21 05 2021 17:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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