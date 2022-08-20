CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗапорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям і обстрілам з боку росіян, тому влада міста вживає додаткових заходів безпекиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Місто-супутник ЗАЕС отримало додаткові партію йоду на випадок аварії на станції
Фото: afp.com
До Енергодара завезли додаткову партію таблеток калію йодиду на випадок аварії на атомній станції.
Про це розповів мер міста Дмитро Орлов.
За його словами, Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям і обстрілам з боку росіян. Тому влада міста вживає додаткових заходів безпеки.
"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиду – препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - зазначив він.
Міський голова уточнив, що це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі в 2019-2020 роках.
Він також повідомив, що наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті наразі відповідає нормі та не є перевищеним, тому приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно.
Отримати йодид калію можна буде від наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на людину.
Як раніше повідомляв iPress, окупанти розмістили військову техніку в машинній залі Запорізької атомної електростанції.
Велика Британія та США попередили росію, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО.
Також ми писали, що у випадку аварії на ЗАЕС доведеться примусово евакуювати близько 400 тисяч людей.
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