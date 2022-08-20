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Місто-супутник ЗАЕС отримало додаткові партію йоду на випадок аварії на станції

Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям і обстрілам з боку росіян, тому влада міста вживає додаткових заходів безпеки
Місто-супутник ЗАЕС отримало додаткові партію йоду на випадок аварії на станції Фото: afp.com
До Енергодара завезли додаткову партію таблеток калію йодиду на випадок аварії на атомній станції.
 
Про це розповів мер міста Дмитро Орлов. 
 
За його словами, Запорізька АЕС регулярно піддається збройним провокаціям і обстрілам з боку росіян. Тому влада міста вживає додаткових заходів безпеки.
 
"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиду – препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - зазначив він.
 
Міський голова уточнив, що це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі в 2019-2020 роках.
 
Він також повідомив, що наразі радіаційний фон на проммайданчику та безпосередньо в місті наразі відповідає нормі та не є перевищеним, тому приймати препарат для профілактики заздалегідь не потрібно.
 
Отримати йодид калію можна буде від наступного тижня через сімейного лікаря з розрахунку 1 таблетка 0,125 г на людину.
 

 

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20 08 2022 13:28
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