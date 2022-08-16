У випадку аварії на ЗАЕС доведеться примусово евакуювати близько 400 тисяч людей – ОВА

Ситуація в тимчасово захопленому Енергодарі небезпечна. Зараз відбувається коригування плану евакуації з міста та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

"Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більше 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч в Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші", - сказав він.

Старух зазначив, що проблема в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена.