У випадку аварії на ЗАЕС доведеться примусово евакуювати близько 400 тисяч людей – ОВА
Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.
"Ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення внаслідок можливої аварії на АЕС, то це більше 200 тисяч в нашій області і 200 тисяч в Дніпропетровській області. Йдеться про міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне і інші", - сказав він.
Старух зазначив, що проблема в тому, що повністю реалізувати заходи цивільного захисту населення дуже важко, бо частина території захоплена.
Очільник області сказав, що створені відповідні управлінські структури, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодара та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація знаходиться на контролі центральної влади.
Щодо радіаційного стану на АЕС, то він стабільний. Показники не перевищують норму. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність агресора.
Як раніше повідомляв iPress, державний секретар США Америки Ентоні Блінкен заявив, що росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на "ядерний щит", використовуючи станцію як військову базу, обстрілюючи позиції ЗСУ навколо неї.
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