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Мобільні бригади зробили 1,6 мільйона заборів зразків для ПЛР-тестів - Ляшко

За квітень-листопад мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тисяч заборів зразків для ПЛР-тестів на виявлення коронавірусу.
Мобільні бригади зробили 1,6 мільйона заборів зразків для ПЛР-тестів - Ляшко ПЛР тест

Про це сказав головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За квітень-листопад 2020 року мобільні бригади здійснили 1 млн 670 тис. заборів зразків, які доставлені до державних лабораторій для проведення досліджень методом ПЛР. Найбільше таких виїздів за цей період було здійснено в місті Київ, Тернопільській та Київській області. Найменше - Чернігівська, Полтавська та Луганська область. Найбільша кількість бригад функціонує в Харківській, Дніпропетровській і Львівській областях. Найменше в Київській, Луганській і Кіровоградській областях", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що внесок мобільних бригад у розвиток тестування методом ПЛР є суттєвим і має потенціал до поширення.

За словами Ляшка, у липні 2020 року загалом було зроблено 370 тис. тестувань методом ПЛР. Із них мобільні бригади забрали 161 тис. зразків, це 44 відсотки від усіх досліджень, які проводилися в державних лабораторіях.

У серпні вже зробили 521 тис. досліджень, з них 40 відсотків забрано і доставлено мобільними бригадами. У вересні зробили 727 тис. досліджень, а у жовтні - 990 тис. досліджень. У вересні показник забору зразків мобільними бригадами становило 42%, а у жовтні 48%.

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12 11 2020 11:27
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