Мої заяви про західні війська в Україні були зважені і продумані – Макрон
Його слова цитує німецька державна радіостанція DW.
Президента Франції попросили прокоментувати заяву після неформального саміту союзників в Парижі і він сказав, що не можна виключати ймовірного відправлення західних військ в Україну.
"Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим", – сказав Макрон журналістам;
Його слова викликали негативну реакцію з боку деяких держав і хз лідери поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Разом з тим, більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці: Німеччина, Британія і США.
Днями ми писали, що Еммануель Макрон готовий на все заради України.