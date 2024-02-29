Мої заяви про західні війська в Україні були зважені і продумані – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що усі його заяви про повномасштабну війну росії проти України, включно з можливістю відправлення західних військ, які викликали резонанс – були ретельно продумані.

Його слова цитує німецька державна радіостанція DW.

Президента Франції попросили прокоментувати заяву після неформального саміту союзників в Парижі і він сказав, що не можна виключати ймовірного відправлення західних військ в Україну.

"Це досить серйозні питання. Кожне слово, яке я говорю з цього питання, є зваженим, продуманим і виваженим", – сказав Макрон журналістам;

Його слова викликали негативну реакцію з боку деяких держав і хз лідери поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Разом з тим, більшість країн НАТО виключили відправку військ в Україну – в тому числі такі великі гравці: Німеччина, Британія і США.

Днями ми писали, що Еммануель Макрон готовий на все заради України.