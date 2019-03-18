СПОРТ НОВИНИБразильський напададник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс отримав українське громадянство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бразильський форвард "Шахтаря" став громадянином України
Жуніор грає в Україні з 2012 року. За цей час в складі донецького "Металурга", "Динамо" і "Шахтаря" він провів 138 матчів в УПЛ, забивши 73 голи
Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.
Мораес тепер зможе виступати за збірну України. Він може бути визваний в розташування збірної вже на найближчі матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.
Відзначимо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що в Україні необхідно легалізувати статус подвійного громадянства.
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18 03 2019 14:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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