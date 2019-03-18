Бразильський форвард "Шахтаря" став громадянином України

Жуніор грає в Україні з 2012 року. За цей час в складі донецького "Металурга", "Динамо" і "Шахтаря" він провів 138 матчів в УПЛ, забивши 73 голи

Бразильський напададник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс отримав українське громадянство.

Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Мораес тепер зможе виступати за збірну України. Він може бути визваний в розташування збірної вже на найближчі матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Відзначимо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що в Україні необхідно легалізувати статус подвійного громадянства.