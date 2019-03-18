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Бразильський форвард "Шахтаря" став громадянином України

Жуніор грає в Україні з 2012 року. За цей час в складі донецького "Металурга", "Динамо" і "Шахтаря" він провів 138 матчів в УПЛ, забивши 73 голи
Бразильський напададник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс отримав українське громадянство.
Бразильський форвард "Шахтаря" став громадянином України

Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко.

Мораес тепер зможе виступати за збірну України. Він може бути визваний в розташування збірної вже на найближчі матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Відзначимо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що в Україні необхідно легалізувати статус подвійного громадянства.

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18 03 2019 14:12
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