московський НПЗ може бути паралізований до 2027 року – Reuters

Це може стати одним із факторів подальшого загострення паливної кризи в рф.

московський нафтопереробний завод після атаки дронів зазнав настільки серйозних пошкоджень, що його відновлення може тривати до 2027 року.

Зупинка підприємства посилює паливну кризу в росії, пише агенція Reuters.

За даними двох джерел у галузі, підприємство було фактично виведене з ладу, а його тривала зупинка ускладнює зусилля уряду рф щодо подолання дефіциту пального.

Одне зі співрозмовників агентства зазначило, що ремонт може зайняти щонайменше півроку, але повне відновлення роботи заводу очікується значно пізніше.

Видання також повідомляє, що "Газпромнефть", якій належить московський НПЗ, відмовилася коментувати ситуацію.

19 червня стало відомо, що московський НПЗ зупинився після атаки дронів.