МОЗ назвав дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові За останню добу з 146 хворих в області, 133 - з Харкова

Міністерство охорони здоров'я назвало дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові. За останню добу в місті виявили 133 хворих COVID-19 з 146 по області.

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна. Міністр закликав місцеву владу звернути увагу на збільшення кількості хворих у місті. "В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов. Він додав, що в Харківській і Рівненській області перевищено показник динаміки і відсотка виявлення випадків коронавіруса. Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.

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