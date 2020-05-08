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МОЗ назвав дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові

За останню добу з 146 хворих в області, 133 - з Харкова
Міністерство охорони здоров'я назвало дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові. За останню добу в місті виявили 133 хворих COVID-19 з 146 по області.
МОЗ назвав дуже напруженою ситуацію з коронавірусом в Харкові Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

Міністр закликав місцеву владу звернути увагу на збільшення кількості хворих у місті.

"В Харківській області з 146 хворих за останню добу, 133 людини - це жителі міста Харкова. Вчора так само із загальної кількості захворілих в області, 124 людини - це жителі міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація. Я прошу звернути на це увагу місцеву владу", - сказав Степанов.

Він додав, що в Харківській і Рівненській області перевищено показник динаміки і відсотка виявлення випадків коронавіруса.

Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.

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05 08 2020 11:00
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