МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі значним поширенням COVID-19. У "червоній зоні" виявилися 54 держави.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає РБК - Україна.

Країнами з широким розповсюдженням COVID-19 вважаються ті, в яких кількість активних випадків зараження складає більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення. Після їх відвідин необхідно проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію.

Серед країн "червоної" зони - Сполучені Штати, Бельгія, Росія, Португалія, Франція, Ізраїль, Канада, Єгипет, Молдова, Іспанія, Швеція і Великобританія.

За оновленими даними, Україна також потрапила в "червону зону". Показник на 100 тисяч населення - 50,6 випадків.

Відзначимо, що люди, які прибувають в Україну з "зеленої зони", можуть не проходити двотижневу самоізоляцію.

У той же час, іноземці з усіх країн повинні мати поліс медичного страхування.