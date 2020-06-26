МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" за COVID-19: список
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає РБК - Україна.
Країнами з широким розповсюдженням COVID-19 вважаються ті, в яких кількість активних випадків зараження складає більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення. Після їх відвідин необхідно проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію.
Серед країн "червоної" зони - Сполучені Штати, Бельгія, Росія, Португалія, Франція, Ізраїль, Канада, Єгипет, Молдова, Іспанія, Швеція і Великобританія.
За оновленими даними, Україна також потрапила в "червону зону". Показник на 100 тисяч населення - 50,6 випадків.
Відзначимо, що люди, які прибувають в Україну з "зеленої зони", можуть не проходити двотижневу самоізоляцію.
У той же час, іноземці з усіх країн повинні мати поліс медичного страхування.
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