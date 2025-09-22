Рішення Трампа щодо білорусі може забезпечити рф доступ до авіадеталей – Politico

Зараз США намагаються не допустити такого сценарію.

Рішення президента США Дональда Трампа про зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа" відкриває шлях для надходження важливих авіаційних запчастин до російських авіакомпаній.

І, як пише Politico, зараз США намагаються не допустити такого сценарію. Хоча Вашингтон дозволить продаж запчастин "Белавіа", він намагається заборонити авіакомпанії польоти до росії, хоча таке обмеження може виявитися неефективним.

Угоду між США та білоруссю було укладено 11 вересня після звільнення 52 політичних в'язнів, які утримувалися під вартою в Мінську. Однак наступного дня після оголошення рішення Міністерство торгівлі США надіслало листа генеральному директору "Белавіа" Ігорю Чергінцю, в якому виклало умови відновлення доступу до запасних частин для його парку з 16 літаків.

"Цей дозвіл не дає змоги виконувати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки України", - ідеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

При цьому співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel Еліна Рибакова зазначає, що заборона США "є формальністю. Немає можливості перевірити, що відбувається в митному союзі "Росія+", до якого входить Білорусь".

Унаслідок цього ризик того, що авіаційні компоненти, вироблені в США, можуть опинитися в руках російських авіакомпаній, які після більш ніж трьох років західних санкцій гостро потребують технічного обслуговування і запасних частин, різко зріс.

За словами Рибакової, країни ЄС "безумовно могли б" зупинити авіаційну техніку, призначену для "Белавіа", але "питання в тому, як ідентифікувати вантаж".

Авіаційна техніка американського виробництва "може робити зупинку в Брюсселі дорогою до Молдови, але насправді прямує в інше місце", зазначила вона, додавши, що різні національні органи, відповідальні за застосування санкцій, можуть по-різному ставитися до таких вантажів.

Зрештою, рішення про продаж своєї продукції "Белавіа" ухвалюватиме американський виробник.