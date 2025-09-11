Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа"

11 вересня 2025, 15:06
США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії
Фото: UNSPLASH
У Мінську планується відкриття американського посольства.

Президент США Дональд Трамп наказав негайно зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Про це передають пропагандистські білоруські медіа з посиланням на слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула, який прибув з візитом до Мінська.

Речник американського посольства у Вільнюсі заявив, що Мінськ звільнив 52 ув'язнених. Вони зараз прямують до Литви, передає Reuters.

"Делегація США на чолі з заступником помічника президента Трампа Джоном Коулом прямує до Вільнюса після переговорів у Мінську. Було звільнено 52 ув'язнених різних національностей", — заявив речник посольства.

Як передає лукашенківський телеграм-канал "Пул Первого", усього Мінськ помилував 14 іноземних громадян. Це, зокрема, громадяни Польщі, Литви, Британії, Латвії, Німеччини, Франції.

Зазначається, що Коул та білоруський диктатор провели пʼятигодинні перемовини у Мінську. На початку зустрічі Коул оголосив, що США знімають санкції з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа". За його словами, Трамп наказав це зробити "негайно", і тепер це рішення затверджено усіма відомствами США.

Коментуючи стан білорусько-американських відносин Коул заявив, що вони є "хорошими, але не чудовими". За його словами, для нормалізації потрібні подальші кроки. Зокрема, Штати планують знову відкрити своє посольство у Мінську. Також Вашингтон хоче розвивати економічні відносини з білоруссю. 

Окрім цього, Трамп передав лукашенку запонки із зображенням Білого дому та особистого листа, у якому привітав його з днем народження та сказав, що молиться за його здоровʼя.

Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з владіміром путіним на Алясці.

СШАБілорусьсанкції

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється