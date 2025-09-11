США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа"

У Мінську планується відкриття американського посольства.

Президент США Дональд Трамп наказав негайно зняти санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Про це передають пропагандистські білоруські медіа з посиланням на слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула, який прибув з візитом до Мінська.

Речник американського посольства у Вільнюсі заявив, що Мінськ звільнив 52 ув'язнених. Вони зараз прямують до Литви, передає Reuters.

"Делегація США на чолі з заступником помічника президента Трампа Джоном Коулом прямує до Вільнюса після переговорів у Мінську. Було звільнено 52 ув'язнених різних національностей", — заявив речник посольства.

Як передає лукашенківський телеграм-канал "Пул Первого", усього Мінськ помилував 14 іноземних громадян. Це, зокрема, громадяни Польщі, Литви, Британії, Латвії, Німеччини, Франції.

Зазначається, що Коул та білоруський диктатор провели пʼятигодинні перемовини у Мінську. На початку зустрічі Коул оголосив, що США знімають санкції з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа". За його словами, Трамп наказав це зробити "негайно", і тепер це рішення затверджено усіма відомствами США.

Коментуючи стан білорусько-американських відносин Коул заявив, що вони є "хорошими, але не чудовими". За його словами, для нормалізації потрібні подальші кроки. Зокрема, Штати планують знову відкрити своє посольство у Мінську. Також Вашингтон хоче розвивати економічні відносини з білоруссю.

Окрім цього, Трамп передав лукашенку запонки із зображенням Білого дому та особистого листа, у якому привітав його з днем народження та сказав, що молиться за його здоровʼя.

Зазначимо, що американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" Лукашенком 15 серпня – перед своєю зустріччю з владіміром путіним на Алясці.