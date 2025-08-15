Трамп провів "чудову" телефонну розмову із лукашенком

Відбулось це під час перельоту американського президента на Аляску на зустріч із путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив про "чудову" розмову з самопроголошеним президентом білорусі Олександром лукашенком.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Я мав чудову розмову з високоповажним президентом білорусі Олександром лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 ув’язнених. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув’язнених", - йдеться у дописі.

Він додав, що розмова була дуже гарною.

"Ми обговорили багато тем, у тому числі візит путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом лукашенком у майбутньому", - написав Трамп.

Зазначимо, що Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з президентом рф. Це стане першою очною зустріччю політиків.