Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з президентом рф
Президент США Дональд Трамп вирушив до Анкориджа, штат Аляска, де має відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром путіним.
Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну трансляцію.
Трамп спершу залишив Білий дім і вирушив на авіабазу Ендрюс, звідки вилетів до Аляски на борту президентського літака Air Force One.
Зустріч відбудеться на території американської військової бази Елмендорф-Річардсон. Білий дім оприлюднив офіційний розклад:
-
6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) – президент США залишає Білий дім і вирушає до Анкориджа;
-
11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) – початок переговорів між Трампом і Путіним;
-
17:45 за місцевим часом (04:45 у суботу за Києвом) – заплановане повернення Трампа до Вашингтона.
Також у кремлі анонсували, що перед самітом лідери виступлять із короткими заявами. Основна частина зустрічі проходитиме у форматі тет-а-тет за участі лише перекладачів, після чого заплановано переговори делегацій під час робочого сніданку.
Напередодні вильоту Вашингтон оприлюднив склад делегації на перемовини з москвою.