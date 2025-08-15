Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дональд Трамп вилетів на Аляску для зустрічі з президентом рф

15 серпня 2025, 15:22
Фото: abcnews.com
Зустріч відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон.

Президент США Дональд Трамп вирушив до Анкориджа, штат Аляска, де має відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром путіним.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційну трансляцію.

Трамп спершу залишив Білий дім і вирушив на авіабазу Ендрюс, звідки вилетів до Аляски на борту президентського літака Air Force One.

Зустріч відбудеться на території американської військової бази Елмендорф-Річардсон. Білий дім оприлюднив офіційний розклад:

  • 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) – президент США залишає Білий дім і вирушає до Анкориджа;
     

  • 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) – початок переговорів між Трампом і Путіним;
     

  • 17:45 за місцевим часом (04:45 у суботу за Києвом) – заплановане повернення Трампа до Вашингтона.
     

Також у кремлі анонсували, що перед самітом лідери виступлять із короткими заявами. Основна частина зустрічі проходитиме у форматі тет-а-тет за участі лише перекладачів, після чого заплановано переговори делегацій під час робочого сніданку.

Напередодні вильоту Вашингтон оприлюднив склад делегації на перемовини з москвою.

 

РосіяСШАзустріч

