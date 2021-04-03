МОЗ запустило сторінку з розвінчання фейків про COVID-вакцину

На сайті Міністерства охорони здоров'я створено сторінку, на якій зібрані найпоширеніші фейки про вакцинацію від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Сьогодні як в Україні, так і у світі існує недовіра до вакцин проти COVID-19. Це попри те, що в історії сучасної медицини та фармацевтичних розробок ще не було настільки прискіпливої уваги до окремого лікарського препарату, як до цих вакцин. Одна з причин такої недовіри – поширення неправдивої інформації щодо вакцинації. У цьому розділі ви знайдете найпоширеніші фейки на цю тему та дізнаєтеся, чому не варто їм вірити", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в МОЗ пояснили, що вакцину Covishield, яку часто називають "генериком", виготовляють в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute of India) за ліцензією AstraZeneca.

"По суті, Covishield - це та сама вакцина AstraZeneca, тільки виготовлена на індійському заводі. Вона схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз та Індія. В Україні теж ретельно вивчили всі документи, які надав виробник, та 22 лютого 2021 р. зареєстрували цю вакцину для екстреного застосування", - поінформували в МОЗ.

Також у міністерстві розвінчали міф про те, що можна заразитися COVID-19 через вакцинацію

"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу. Вакцини вчать нашу імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати такі симптоми, як лихоманка. Вони нормальні та є ознакою того, що організм створює захист від вірусу. Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані коронавірусом, але не знали цього", - підкреслили в МОЗ.

Наголошується, що вичерпну інформацію про вакцинацію та вакцини можуть надати тільки медичні працівники і закликали дотримуватися інформаційної гігієни, та не довіряти неперевіреним джерелам.

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