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Степанов: Медична система України готова до третьої хвилі COVID-19

"Щодо кількості людей, яких ми можемо вакцинувати в місяць, можемо виходити на 5-7 млн"
Медична система України готова до третьої хвилі COVID-19.
Степанов: Медична система України готова до третьої хвилі COVID-19 Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо залагодити ми з вами. Відповідь проста - вакцинація", - сказав Степанов.

Він нагадав, що в Україну вже доставлено 500 тис. доз вакцини CoviShield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. «Вакцина сертифікована в ЄС, застосовується в багатьох країнах світу, вона рекомендована ВООЗ для використання», - сказав Степанов.

Він додав, що зараз деякі компанії завершують третю стадію клінічних випробувань своїх розробок, і в подальшому спектр вакцин розширюватиметься.

За словами Степанова, система охорони здоров'я повністю готова до вакцинації. "Щодо кількості людей, яких ми можемо вакцинувати в місяць, можемо виходити на 5-7 млн", - сказав Степанов.

Міністр нагадав, що за рік боротьби з пандемією залучені 131 500 лікарів, перепрофільовані 542 медичні заклади, збільшена кількість ліжко-місць для хворих з COVID-19 з 12 704 до 69 500, з яких забезпечене киснем 59 471 ліжко.

Зараз у лікарнях є 6142 апарати штучної вентиляції легень, які задіяні і для лікування хворих на COVID-19, а лабораторні центри МОЗ можуть робити до 80 тис. тестувань на COVID-19 на добу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 2 березня, зафіксували 7 235 нових випадків COVID-19. З початку пандемії на коронавірус захворіли 1 364 705 осіб.

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03 03 2021 12:56
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