Можливо, російська армія обманює ЗСУ фальшивим наступом – Forbes

російське вторгнення на північ від Харкова виглядають обманом.

Про це пише бізнес-видання Forbes.

Експерти очікували, що росіяни розпочнуть великий наступ 9 травня.

Проте вранці у четвер війська рф на бронетехніці БМП і МТ-ЛБ перетнули північний кордон України та увійшли до Харківської області.

Українські безпілотники і артилерія швидко знищили ворожу техніку.

"Підрозділи 11-го та 44-го армійських корпусів росії зуміли дещо просунутись та зайняти позиції в селах Стрілеча, Пильне, Красне, Мороховець та Олійникове. "Багато хто сумнівався, як російські війська так швидко перетнули кордон. Відповідь проста: кордон - це сіра зона без військ і укріплень безпосередньо на лінії кордону", - заспокоїла українська аналітична група Frontelligence Insight.

Україна створила оборону в кількох кілометрах на південь від кордону і розмістила війська та територіальні сили за цими спорудами, звідки ті можуть реагувати на дії загарбників вздовж прикордонної зони.

"Заяви про крах оборони є передчасними та не відповідають дійсності. На відміну від великих механізованих підрозділів, російські легкоброньовані малі тактичні підрозділи, дислоковані в невеликих селах уздовж кордону, можуть відносно легко перейти в сіру зону і захопити контроль", - пише видання.

Проте є й ознаки того, що росіяний хочуть зміцнити свої позиції в цій невеликій кількості прикордонних населених пунктів, наразі немає жодних доказів того, що вони зібрали сили для серйозного наступу на Харків.

Фінський аналітик Йоні Аскола припустив, що серйозний прогрес на цій ділянці міг і не бути головною метою ворога. Є ймовірність, що це лише продуманий обман, щоб змусити ЗСУ відвести сили від Часового Яру та міст на захід від Авдіївки. За його словами, харківський маневр противника може призвести до зменшення наявності резервів для протидії основному наступу росії на сході.

Як зазначається, 42-га механізована бригада українських військ першою посунула сили на північ, щоб посилити територіальні війська. За словами офіцера української армії Дениса Ярославського, на Харківський фронт також висунулися 57-ма ОМБр і 92-га десантно-штурмова бригада та підрозділ ГУР "Kraken".

"Схоже, що росіяни прагнуть посіяти паніку та невпевненість у суспільстві, переконуючи населення в загрозі, яка насувається через кордон", - додає Frontelligence Insight.

Тобто росія стимулює Україну перекидати підрозділи в ці райони і відволікає від зосередження на російських стратегічних цілях на Донбасі.