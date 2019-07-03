ПОЛІТИКА НОВИНИКандидат у президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявляє про відмову балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула
7 березня - останній день для подання заяв про зняття кандидатів із виборів
Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev
"Я знімаю свою кандидатуру...на користь Олександра Вілкула", - заявив Мураєв на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, 7 березня - останній день для подання заяв про зняття кандидатів із виборів, 8 березня ЦВК має затвердити остаточний список претендентів на посаду глави держави.
Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.
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07 03 2019 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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