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Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула

7 березня - останній день для подання заяв про зняття кандидатів із виборів
Кандидат у президенти України, народний депутат Євген Мураєв заявляє про відмову балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.
Мураєв знявся з виборів на користь Вілкула Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

"Я знімаю свою кандидатуру...на користь Олександра Вілкула", - заявив Мураєв на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, 7 березня - останній день для подання заяв про зняття кандидатів із виборів, 8 березня ЦВК має затвердити остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Нагадаємо, що Сергій Кривонос вирішив зняти свою кандидатуру з виборів президента України. Також, на користь кандидата у Президенти України Анатолія Гриценка, вже зняли свої кандидатури міський голова Львова Андрій Садовийта кандидат від "Сили людей" Дмитро Гнап.

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07 03 2019 16:36
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