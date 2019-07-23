Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Прогноз зростання світового ВВП погіршився, - МВФ

Міжнародний валютний фонд очікує підвищення глобального ВВП в 2019 році на 3,2%, в 2020 році - на 3,5%, що на 0,1 процентного пункту гірше квітневих прогнозів фонду
Про це йдеться в липневому огляді світової економіки.
Прогноз зростання світового ВВП погіршився, - МВФ Фото: НБУ

"Опубліковані до теперішнього часу в цьому році дані про ВВП, в поєднанні з інфляцією, що сповільнюється, свідчать про нижчу, ніж очікувалося, світову економічну активність", - наголошується в прес-релізі МВФ, йдеться в "Інтерфакс-Україна".

Прогноз для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, на поточний рік знижено на 0,3 п.п. - до 4,1%, на наступний рік - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Прогноз зростання китайської економіки в 2019-2020 роках знижений на 0,1 п.п., до 6,2% і 6% відповідно.

Оцінку зростання ВВП розвинених країн в 2019 році збільшено на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 році зростання становитиме 1,7%, що відповідає квітневому прогнозу.

Прогноз зростання економіки США на поточний рік підвищений на 0,3 п.п. - до 2,6%, на наступний залишений без зміни (1,9%).

У країнах єврозони, за оцінкою МВФ, ВВП виросте в 2019 році на 1,3% (відповідає квітневій оцінці), в 2020 році - на 1,6% (попередній прогноз - 1,5%). Прогноз на 2019 рік трохи знижений для Німеччини, що відображає більш слабкий, ніж очікувалося, зовнішній попит, але залишається незмінним для Франції та Італії й підвищений для Іспанії.

Оцінку зростання економіки Японії на 2019 і 2020 роки знижено на 0,1 п.п. - до 0,9% і 0,4% відповідно.

Прогноз зростання ВВП Великобританії на 2019 рік збільшено на 0,1 п.п. - до 1,3%, в 2020 році підйом може становити 1,4%.

Тим часом МВФ погіршив оцінку зростання економіки Росії на 2019 рік до 1,2% з раніше очікуваних 1,6% через слабкі темпи зростання в першому кварталі. В 2020 році фонд очікує збільшення російського ВВП на 1,9%, що на 0,2 п.п. краще квітневого прогнозу.

Нагадаємо, НБУ суттєво покращив макропрогноз на 2019-2021 роки.

Оцінка реального ВВП у цьому році підвищена з 2,5% до 3%, у наступному - з 2,9% до 3,2%.

Читайте також: Зеленський: Генпрокурором може стати заступник глави ОПУ Рябошапка

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2019 17:10
ТЕГИ: МВФ, ввп
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.