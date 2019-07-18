У Нацбанку оновили макропрогноз росту ВВП
"У порівнянні з квітневим макроекономічним прогнозом Нацбанк підвищив прогноз темпів економічного зростання у зв'язку зі стійким внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі і очікуваним збільшенням врожаю зернових", - заявив глава НБУ Яків Смолій, інформують в "Економічна правда".
Він зазначив, що прогноз росту ВВП у 2021 році залишився незмінним - 3,7%.
"Основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит. Приріст приватного споживання сповільниться, однак буде значним під впливом збільшення реальних доходів домогосподарств - заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону", - підкреслили в Нацбанку.
Водночас наголошується, що стримуючими факторами економічного зростання будуть слабка економічна активність в світі, а також скорочення з 2020 року обсягів транзиту природного газу в Європу унаслідок будівництва обхідних газопроводів.
Нагадаємо, у 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв може і не бути.
Нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.
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