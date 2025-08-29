Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Економіка росії ледве досягає мінімальних прогнозів Центробанку – Bloomberg

29 серпня 2025, 20:21
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
На думку аналітиків, така тенденція вказує на те, що зростання ВВП за весь рік може не досягти навіть найнижчого прогнозного рівня.

Економіка росії насилу дотягується навіть до найобережніших прогнозів центрального банку щодо зростання цього року. Ця ситуація ставить під сумнів постійні запевнення глави регулятора Ельвіри Набіулліної про те, що економіка не переживає надмірного охолодження на тлі високих процентних ставок.

Видання Bloomberg пише, що, згідно з даними Міністерства економіки рф, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців зріс лише на 1,1%. При цьому нижня межа прогнозу Центробанку на цей рік перебуває на рівні 1-2%.

Інвестиційний директор московської компанії Astra Asset Management Дмитро Польовий зазначив, що російський регулятор очікує прискорення в другій половині року, що важко узгодити з жорсткою грошово-кредитною політикою. На його думку, зростання ВВП за весь рік буде на рівні близько 0,7%, якщо поточні темпи збережуться.

Мінфін ігнорував побоювання бізнесу, зберігаючи базову процентну ставку на рекордному рівні 21% до липня і стверджуючи, що економіка просто охолоджується.

У липні зростання сповільнилося: ВВП зріс на 0,4% порівняно з попереднім роком, що нижче за показник червня в 1%. Зростання промислового виробництва також сповільнилося з 1,9% до 0,7%.

Водночас Набіулліна стверджує, що інвестиційна активність залишиться високою, попри астрономічну вартість позикових коштів, водночас визнаючи, що це досягнуто лише завдяки держпідтримці "пріоритетних секторів", як-от військова промисловість. Опитування підприємств показують протилежну іншу картину.

Попри всі ознаки величезних проблем, російські чиновники не поспішають стримувати оптимізм. Міністерство економіки рф, як і раніше, офіційно прогнозує зростання на рівні 2,5%. Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив владіміру путіну, що за новою оцінкою зростання становитиме не менше 1,5%.

ввпвійнаекономіка рф

